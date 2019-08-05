السعودية اليوم / اليونسيف والتحالف العالمي يقدمان لقاحات للسودان بقيمة 3 ملايين دولار



الخرطوم 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واس

تسلمت وزارة الصحة السودانية شحنة اللقاحات البالغة 45 طنًا والمقدمة من منظمة اليونسيف والتحالف العالمي للقاحات بقيمة 3 ملايين دولار.

وأكد وكيل وزارة الصحة السوداني الدكتور سليمان عبدالجبار في تصريح اليوم أن الدعم مقدم من منظمة اليونسيف والتحالف العالمي في إطار الشراكة لرعاية الأطفال في مجالات الصحة المختلفة خاصة التحصين وكشف عن حصر الكميات المتوفرة من التطعيمات خلال الفترة.

وأكد الدكتور سليمان عبدالجبار عدم حدوث انقطاع طوال الفترات الماضية مما أسهم في تنفيذ حملات التحصين منها ضد شلل الأطفال، الحصبة ونقص فيتامين (أ) وضد التتنوس وكذلك التطعيم الروتيني، باعثا برسالة تطمين للمواطنين بتوفر مخزون استيراتيجي لتنفيذ كافة الأنشطة، مثمنًا الشراكة بين الجهات الثلاث.

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11:48ت م

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