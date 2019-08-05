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فاعلة خير تُسهم في إطلاق 3 من سجناء الديون بجازان
متابعات الخليج 365 - علي شيبان -جازان
في موقف إنساني نبيل ومن باب فعل الخير تفاعلت إحدى فاعلات الخير من مدينة جدة مع معاناة ثلاثة من النزلاء السعوديين الموقوفين في سجون منطقة جازان بموجب قرارات حبس نهائية صادرة من محاكم التنفيذ على خلفية مطالبات مالية لعجزهم عن الوفاء بها في المواعيد المتفق عليها، وبادرت بتفريج كرباتهم بالتنسيق مع لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم “تراحم”.
ووفقاً للمدير التنفيذي للجنة الأستاذ / محمد بن عقيل الفقيهي فقد تم رصد ودراسة هذه الحالات بالتعاون مع المختصين بإدارة سجون المنطقة، وبعد التأكد من إعسارهم جرى التواصل مع المتبرعة عن طريق إحدى الشخصيات النسائية الفاعلة والداعمة للجنة في محافظة جدة والتي تولت الترتيب وتحويل المبلغ اللازم لتسديد المديونيات المترتبة بحقهم بقيمة إجمالية خمسة وخمسين ألف وثمانمائة ريال، ما أسهم في استكمال إجراءات إطلاق سراحهم وسرعة عودتهم لمنازلهم لقضاء عيد الأضحى المبارك مع أسرهم.
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