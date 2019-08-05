وفيات الرجال والأطفال ضعف النساء في ذي القعدة بالرياض

2019-08-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

بلغ عدد الجنائز التي تمت الصلاة عليها في مساجد الرياض خلال شهر الماضي ذي القعدة 1440هـ (1258) جنازة منهم ‏(461) رجلاً و(292) امرأة و(409) أطفال، و(96) تابوتاً.

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وكان جامع الراجحي بحي الجزيرة أكثر المساجد التي أُديت الصلاة فيه على جنائز حيث بلغ عددها 501 جنازة، ثم جامع الأمير فهد بن محمد بطريق الحائر مقابل حي الدار البيضاء ب 200 جنازة، ثم جامع الجوهرة البابطين بحي الياسمين ب 105 جنائز، ثم جامع أم إبراهيم الذياب بحي المنصورة ب 77 جنازة، ثم جامع محمد وعبدالرحمن البواردي بحي العزيزية ب 71 جنازة، ثم جامع الملك خالد بحي أم الحمام ب 70 جنازة، ثم جامع إمام الدعوة بحي السلام ب 57 جنازة، ثم جامع والدة الأمير ماجد بحي العزيزية ب 52 جنازة، ثم جامع والدة الأمير بندر بن عبدالعزيز بحي الندى 42 جنازة، ثم جامع الأمير عبدالله بن محمد بحي عتيقة ب 37 جنازة، ثم جامع عبدالله المهيني بحي العارض 26 جنازة، ثم جامع موضي العثمان بالدرعية ب 5 جنائز، وجامع أبي بكر الصديق بحي الخليج ب 7 جنائز، وجامع الإمام تركي بن عبدالله بحي الديرة ب 4 جنائز، وجامع الدريهمية بحي شبرا ب 10 جنائز، وجامع الأمير مشعل بعرقة ب 5 جنائز، وجامع المشيقيق (الحجري) بحي الشميسي القديم 1 جنازة، وجامع الأمير محمد بن سعود بالدرعية 1 جنازة، ومسجد مدينة الملك سعود الطبية بحي الشميسي جنازة واحدة.

وقد زاد عدد الجنائز هذا العام 30 جنازة مقارنة بالعام الماضي حيث بلغ عدد الجنائز التي تمت الصلاة عليها في مساجد الرياض خلال شهر ذو القعدة ١٤٣٩هـ (١.٢٢٨) جنازة منهم ‏(٤٥٨) رجلاً و(٢٥٤) امرأة و(٣٩٠) طفلاً، و(١٢٦) تابوتاً.