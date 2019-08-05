شكرا لقرائتكم جوازات نجران تواصل العمل خلال إجازة عيد الأضحى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-08-05 جوازات نجران تواصل العمل خلال إجازة عيد الأضحى متابعات الخليج 365 - نجران تواصل إدارة جوازات منطقة نجران، والإدارات التابعة لها بمحافظتي حبونا وشرورة، العمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، لتقديم الخدمات للمراجعين.

وأوضح مدير جوازات منطقة نجران اللواء الدكتور سليمان بن صالح السليمان، أن الإدارة تقوم باستقبال وإنهاء إجراءات الحالات الطارئة والضرورية التي تعذر تنفيذها عبر خدمات الجوازات الإلكترونية، داعياً المواطنين والمقيمين الاستفادة من خدمات الجوازات الإلكترونية “أبشر، مقيم” التي يمكن عن طريقها تنفيذ معظم الخدمات دون الحاجة لمراجعة الجوازات.









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