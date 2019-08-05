صور.. أبناء إنسان يبتهجون في منتزهات عسير

2019-08-05

متابعات الخليج 365 - عسير

شارك 40 شاباً من أبناء جمعية إنسان لرعاية الأيتام، في رحلة سياحية إلى منطقة عسير، تحت شعار (أبناء إنسان في أبهى مكان) برفقة عدد من المشرفين، وتستمر ل 10 أيام، وتخللت الرحلة مجموعة من البرامج الترفيهية والتربوية والزيارات، حيث تجول الأبناء في مدينة أبها وتعرفوا على المعالم الحضارية، والمناطق التاريخية والأثرية في المنطقة، كما قضوا أوقاتاً ممتعة في منتزه السودة والحبلة والواديين وغيرها، وابتهجوا بالمناظر الخلابة واللحظات الجميلة، والأجواء العليلة التي أضافت رونقاً مميزاً لرحلتهم.

كما قام الأبناء بزيارة إلى المصابين في الحد الجنوبي، تعبيراً عن تلاحمهم مع قيادتهم الرشيدة، وحبهم لوطنهم وولائهم لهذه الأرض المباركة، ويعزز الوطنية في نفوسهم، وتخلل الرحلة زيارة إلى نادي جمعية آباء لرعاية الأيتام بمنطقة عسير، حيث استقبل وفد إنسان بالحفاوة والتكريم، وتجولوا بين أروقة النادي، وتعرفوا على مرافقه، والبرامج التي يقدمها للمستفيدين.

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كما تنافس الأبناء خلال الرحلة بالمسابقات الرياضية في كرة القدم والطائرة والسباحة، وغيرها من الألعاب الرياضية المتنوعة، إضافة إلى إقامة المسابقات الثقافية لزيادة تحصيل الأبناء الثقافي والإلمام بالمعارف والعلوم المختلفة.

يشار إلى أن جمعية إنسان تحتفي سنوياً بأبنائها من خلال مهرجان إنسان الصيفي، الذي يهدف إلى شغل أوقات الفراغ لدى الأبناء، بما يعود عليهم بالفائدة، حيث يتضمن المهرجان الأنشطة والبرامج الترفيهية المتنوعة والرحلات السياحية، والزيارات لمختلف الجهات.