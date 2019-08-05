الحوثي يرتكب آلاف الانتهاكات بحق أبناء قبائل حجور

2019-08-05

متابعات الخليج 365 - متابعة

كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عن ارتكاب ميليشيات الحوثي الانقلابية آلاف الانتهاكات وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في مناطق حجور بمحافظة حجة.

كما اعتبرت الشبكة أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن غائبين عن تأدية الأدوار المنتظرة منهم.

وفي التفاصيل، قالت الشبكة إنها رصدت أكثر من 11 ألف انتهاك لحقوق الإنسان في مناطق قبائل حجور في محافظة حجة شمالي غرب اليمن من قبل ميليشيات الحوثي في الفترة ما بين يناير/كانون الثاني من العام الجاري حتى أبريل/نيسان من العام نفسه.

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وبحسب التقرير الصادر، تنوعت الانتهاكات بين القتل العمد، والاعتداءات الجسدية، والاعتقالات، والاختطاف والإخفاء القسري، وعمليات التهجير والنزوح القسري، إضافة إلى عمليات تدمير المنازل والممتلكات الخاصة، وانتهاكات حقوق الطفل وحق التعليم.

فيما وثق الفريق الميداني التابع للشبكة أكثر من 120 حالة قتل قامت بها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

كما وثق الفريق أكثر من 640 حالة إصابة، و25 حالة تعذيب وسوء معاملة بحق المعتقلين، وأكثر من 350 حالة اعتقال تعسفي.

بدوره، رصد الفريق أكثر من 109 حالات إغلاق مدارس تعليمية، وتعطيل الدراسة فيها، واحتلال 20 مدرسة ثم تحويلها إلى ثكنات عسكرية للميليشيات الحوثية.