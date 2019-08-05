وفيات الرياض أكثر من 1200 حالة والرجال ضعف وفيات النساء

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

بلغ عدد الجنائز التي تمت الصلاة عليها في مساجد الرياض خلال شهر الماضي ذو القعدة 1440هـ (1258) جنازة منهم ‏(461) رجل و (292) امرأة و (409) طفل، و(96) تابوت.

وكان جامع الراجحي بحي الجزيرة اكثر المساجد التي اديت الصلاة فيه على جنائز حيث بلغ عددها 501 جنازة، ثم جامع الامير فهد بن محمد بطريق الحائر مقابل حي الدار البيضاء ب 200 جنازة، ثم جامع الجوهرة البابطين بحي الياسمين ب 105 جنازة، ثم جامع ام ابراهيم الذياب بحي المنصورة ب 77 جنازة، ثم جامع محمد وعبدالرحمن البواردي بحي العزيزية ب 71 جنازة.

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ثم جامع الملك خالد بحي ام الحمام ب 70 جنازة، ثم جامع امام الدعوة بحي السلام ب 57 جنازة، ثم جامع والدة الامير ماجد بحي العزيزية ب 52 جنازة، ثم جامع والدة الامير بندر بن عبدالعزيز بحي الندى 42 جنازة، ثم جامع الامير عبدالله بن محمد بحي عتيقة ب 37 جنازة، ثم جامع عبدالله المهيني بحي العارض 26 جنازة، ثم جامع موضي العثمان بالدرعية ب 5 جنائز.

وجامع ابي بكر الصديق بحي الخليج ب 7 جنائز، وجامع الامام تركي بن عبدالله بحي الديرة ب 4 جنائز، وجامع الدريهمية بحي شبرا ب 1 جنائز، وجامع الامير مشعل بعرقة ب 5 جنازة، و جامع المشيقيق (الحجري) بحي الشميسي القديم 1 جنازة، و جامع الامير محمد بن سعود بالدرعية 1 جنازة، ومسجد مدينة الملك سعود الطبية بحي الشميسي جنازة واحدة.

وقد زاد عدد الجنائز هذا العام 30 جنازة مقارنة بالعام الماضي حيث بلغ عدد الجنائز التي تمت الصلاة عليها في مساجد الرياض خلال شهر ذو القعدة ١٤٣٩هـ (١.٢٢٨) جنازة منهم ‏(٤٥٨) رجل و (٢٥٤) امرأة و (٣٩٠) طفل، و(١٢٦) تابوت.