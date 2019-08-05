- 1/2
- 2/2
الان تتابع “الشؤون” الإسلامية توظف التقنية لخدمة ضيوف الرحمن والان مع التفاصيل
التعليقات: 0
منصة "عناية" تتابع المساجد وترصد المشاكل وتتلقى الشكاوى
مكة المكرمة - الخليج 365
استعانت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنصة إلكترونية تفاعلية على الأجهزة الذكية، تهدف لمتابعة جودة بيئة المساجد، وذلك للرقي بالخدمة المقدمة لضيوف الرحمن وقاصدي تلك المساجد.
وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمكة المكرمة، الدكتور سالم الخامري، أن منصة “عناية” تهدف لمتابعة جودة بيئة المساجد، حيث يستطيع أفراد المجتمع وضيوف الرحمن إرسال ملاحظاتهم على المساجد ومنسوبيها ومرافقها وتجهيزاتها، لافتاً إلى أن المنصة تعمل عبر تقنيات تحديد المواقع المتاحة في الأجهزة الذكية، أو من خلال الموقع الجغرافي المحدد مسبقا في الملف الشخصي للمستخدم، لتحديد موقع المسجد، وبعد ذلك كتابة الملاحظات، كما يستطيع متابعة البلاغات عبر تقنيات تحديد المواقع المتاحة في الأجهزة الذكية، أو من خلال الموقع الجغرافي المحدد مسبقاً في الملف الشخصي للمستخدم.
كانت هذه تفاصيل خبر “الشؤون” الإسلامية توظف التقنية لخدمة ضيوف الرحمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.