“الشؤون” الإسلامية توظف التقنية لخدمة ضيوف الرحمن

مكة المكرمة - الخليج 365

استعانت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنصة إلكترونية تفاعلية على الأجهزة الذكية، تهدف لمتابعة جودة بيئة المساجد، وذلك للرقي بالخدمة المقدمة لضيوف الرحمن وقاصدي تلك المساجد.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمكة المكرمة، الدكتور سالم الخامري، أن منصة “عناية” تهدف لمتابعة جودة بيئة المساجد، حيث يستطيع أفراد المجتمع وضيوف الرحمن إرسال ملاحظاتهم على المساجد ومنسوبيها ومرافقها وتجهيزاتها، لافتاً إلى أن المنصة تعمل عبر تقنيات تحديد المواقع المتاحة في الأجهزة الذكية، أو من خلال الموقع الجغرافي المحدد مسبقا في الملف الشخصي للمستخدم، لتحديد موقع المسجد، وبعد ذلك كتابة الملاحظات، كما يستطيع متابعة البلاغات عبر تقنيات تحديد المواقع المتاحة في الأجهزة الذكية، أو من خلال الموقع الجغرافي المحدد مسبقاً في الملف الشخصي للمستخدم.