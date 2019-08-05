شكرا لقرائتكم خبر عن «التأمينات الاجتماعية»: تعديل سن تقاعد المرأة العاملة لـ60 سنة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الرياض) تود المؤسسة أن تعلن لعموم مشتركيها الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية سواءً من العاملين في القطاع الخاص أو العاملين في الجهات الحكومية، بصدور المرسوم الملكي الكريم رقم (م/134 ) وتاريخ 27/ 11 / 1440هـ، الذي بدأ تنفيذه اعتباراً من يوم (الجمعة) 1 / 12 /1440هـ الموافق 2 / 8 / 2019م، القاضي بالموافقة على تعديل المادة (38) من نظام التأمينات الاجتماعية بما يحقق المساواة بين الرجل والمرأة في سن التقاعد، بحيث يكون ستين سنة لكلا الجنسين. وكان نظام التأمينات الاجتماعية يسمح للمرأة الحصول على معاش تقاعد بمجرد بلوغها سن الخامسة والخمسين، وتوفر مدة اشتراك لا تقل عن عشر سنوات، مما أسهم بشكل جزئي في ضعف مشاركة المرأة في سوق العمل، بسبب إقدام بعض أصحاب العمل على استبعاد المرأة من العمل بمجرد بلوغها سن الخامسة والخمسين. وعليه تود المؤسسة أن تقدم شكرها الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده، على هذا التعديل الذي يحفظ حقوق المرأة ويضمن مساواتها بالرجل في سن التقاعد ببلوغ سن الستين.

تود المؤسسة أن تعلن لعموم مشتركيها الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية سواءً من العاملين في القطاع الخاص أو العاملين في الجهات الحكومية، بصدور المرسوم الملكي الكريم رقم (م/134 ) وتاريخ 27/ 11 / 1440هـ، الذي بدأ تنفيذه اعتباراً من يوم (الجمعة) 1 / 12 /1440هـ الموافق 2 / 8 / 2019م، القاضي بالموافقة على تعديل المادة (38) من نظام التأمينات الاجتماعية بما يحقق المساواة بين الرجل والمرأة في سن التقاعد، بحيث يكون ستين سنة لكلا الجنسين. وكان نظام التأمينات الاجتماعية يسمح للمرأة الحصول على معاش تقاعد بمجرد بلوغها سن الخامسة والخمسين، وتوفر مدة اشتراك لا تقل عن عشر سنوات، مما أسهم بشكل جزئي في ضعف مشاركة المرأة في سوق العمل، بسبب إقدام بعض أصحاب العمل على استبعاد المرأة من العمل بمجرد بلوغها سن الخامسة والخمسين. وعليه تود المؤسسة أن تقدم شكرها الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده، على هذا التعديل الذي يحفظ حقوق المرأة ويضمن مساواتها بالرجل في سن التقاعد ببلوغ سن الستين.

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