شكرا لقرائتكم خبر عن «محافظ الطائف» يتفقد الجهات المشاركة في حج 1440هـ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الطائف)

نفذ محافظ الطائف ‏سعد الميموني ‏مساء أمس جولة تفقدية على عدد من الجهات المشاركة في حج هذا العام. واستهل الميموني جولته بزيارة المركز الصحي الواقع في مطار الطائف الدولي، واطمأن على جودة الخدمات الصحية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، يرافقه مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف الطبيب الصيدلي صالح المؤنس، كما زار صالة القدوم بالمطار، وأشاد بجهود الإدارة ورجال الجوازات والجمارك. عقب ذلك توجه المحافظ إلى ميقات قرن المنازل في السيل الكبير، حيث تفقد المركز الصحي والخدمات الطبية والاسعافات الأولية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام والخدمة التوعوية والتثقيفية للحاج وتوفرها بكل اللغات، ثم توجه إلى مركز قوة المجاهدين بالبهيته، واطلع على سير العمل و الجهود المبذولة بمراقبة الطرق البرية والمعابر الجبلية المؤدية إلى بيت الله الحرام، مؤكداً أن لا حج بلا تصريح.

وأكمل محافظ الطائف جولته التفقدية إلى مقار الجهات الحكومية المشاركة في موسم حج هذا العام والمتواجدة بالمركز الأمني بالبهيته، وكان في استقباله بالمركز مدير شرطة الطائف والقائد الأمني بالبهيته اللواء علي العطوي وعدد من مسؤولي القطاعات الأمنية والحكومية والخدمية المشاركة في تنظيم حج هذا العام. وأكد محافظ الطائف على بذل أقصى الجهود في سبيل تقديم خدمة مميزة لضيوف بيت الله الحرام، انفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ومستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز.