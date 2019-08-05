شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء جيبوتي يصل إلى المدينة المنورة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (المدينة المنورة)

وصل اليوم دولة رئيس وزراء جمهورية جيبوتي عبدالقادر كامل محمد، المدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، والتشرّف بالسلام على الرسول المصطفى -صلى الله عليه وسلم-، وعلى صاحبيّه -رضوان الله عليهما-.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة المكلف عبدالمحسن بن حميد، ومدير المراسم الملكية بمنطقة المدينة المنورة مشهور بن سعود الحميد، وعدد من المسؤولين.