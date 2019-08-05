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كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم، عن بدء تنفيذ المرسوم الملكي الصادر من مجلس الوزراء القاضي بتعديل المادة (38) من نظام التأمينات اعتباراً من مطلع أغسطس الحالي، الذي ينص على المساواة بين الرجل والمرأة في سن التقاعد؛ حيث يكون 60 سنة لكلا الجنسين.
وقالت المؤسسة في بيانا بثّته، اليوم، إن نظام التأمينات الاجتماعية كان يسمح للمرأة بالحصول على معاش التقاعد بمجرد بلوغها الـ 55 عاماً، وتوفر مدة اشتراك لا تقل عن 10 سنوات؛ ما أسهم بشكل جزئي في ضعف مشاركة المرأة في سوق العمل بسبب إقدام بعض أصحاب العمل على استبعاد المرأة بمجرد بلوغها سن التقاعد.
وقالت المؤسسة: التعديل يحقّق المساواة بين الرجل والمرأة في سن التقاعد؛ حيث يكون 60 سنة للجنسين.
وقدّمت المؤسسة شكرها للقيادة على هذا التعديل الذي يحفظ حقوق المرأة ويضمن مساواتها بالرجل في سن التقاعد.
05 أغسطس 2019 - 4 ذو الحجة 1440 11:56 AM
المؤسسة قدّمت شكرها لخادم الحرمين وولي العهد وقالت: يحفظ حقوق المرأة"التأمينات": بدأنا تنفيذ تعديل المادة 38 بمساواة المرأة بالرجل في سن التقاعد
كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم، عن بدء تنفيذ المرسوم الملكي الصادر من مجلس الوزراء القاضي بتعديل المادة (38) من نظام التأمينات اعتباراً من مطلع أغسطس الحالي، الذي ينص على المساواة بين الرجل والمرأة في سن التقاعد؛ حيث يكون 60 سنة لكلا الجنسين.
وقالت المؤسسة في بيانا بثّته، اليوم، إن نظام التأمينات الاجتماعية كان يسمح للمرأة بالحصول على معاش التقاعد بمجرد بلوغها الـ 55 عاماً، وتوفر مدة اشتراك لا تقل عن 10 سنوات؛ ما أسهم بشكل جزئي في ضعف مشاركة المرأة في سوق العمل بسبب إقدام بعض أصحاب العمل على استبعاد المرأة بمجرد بلوغها سن التقاعد.
وقالت المؤسسة: التعديل يحقّق المساواة بين الرجل والمرأة في سن التقاعد؛ حيث يكون 60 سنة للجنسين.
وقدّمت المؤسسة شكرها للقيادة على هذا التعديل الذي يحفظ حقوق المرأة ويضمن مساواتها بالرجل في سن التقاعد.
، "التأمينات": بدأنا تنفيذ تعديل المادة 38 بمساواة المرأة بالرجل في سن التقاعد ،
المصدر : الخليج 365
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