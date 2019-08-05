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أكملت لجنة المناسبات العامة بمحافظة الجبيل، بكافة لجانها الفرعية، التجهيزات والاستعدادات لإطلاق فعاليات عيد الأضحى المبارك في الجبيل والجبيل الصناعية؛ حيث ستضم فعاليات منوعة ومسرحيات وفقرات وبرامج ترفيهية تستمر لمدة 4 أيام برعاية إعلامية من "الخليج 365".
وأوضح محافظ الجبيل المكلف عبدالله بن ناصر العسكر، أن فعاليات عيد الأضحى المبارك ستبدأ من اليوم الثاني من أيام العيد، وتم تهيئة موقع الاحتفالات بحديقة السلام بالجبيل، وكذلك الاستعدادات التي قامت بها الهيئة الملكية بالجبيل للاحتفاء بعيد الأضحى المبارك؛ حيث ستنفذ العديد من الفعاليات والبرامج الترفيهية النوعية الهادفة والمناسبة لكل الفئات العمرية.
وقدم محافظ الجبيل عبدالله العسكر، شكره وتقديره لأمير المنطقة الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز ونائبه على توجيههم بتنفيذ مثل هذه الفعاليات، كما قدّم شكره لجميع الجهات المشاركة والداعمة للفعاليات؛ على رأسها القطاعات الأمنية، ومرور الجبيل والهيئة الملكية بالجبيل، وبلدية المحافظة، وكل القطاعات الحكومية والأمنية المشاركة والمساندة، وكذلك الشركات الراعية.
05 أغسطس 2019 - 4 ذو الحجة 1440 11:53 AM
تبدأ ثاني أيام الأضحى ولـ4 أيام بمسرحيات وفقرات وبرامج ترفيهية"لجنة المناسبات العامة" تُنهي استعداداتها لفعاليات "عيد الجبيل"
أكملت لجنة المناسبات العامة بمحافظة الجبيل، بكافة لجانها الفرعية، التجهيزات والاستعدادات لإطلاق فعاليات عيد الأضحى المبارك في الجبيل والجبيل الصناعية؛ حيث ستضم فعاليات منوعة ومسرحيات وفقرات وبرامج ترفيهية تستمر لمدة 4 أيام برعاية إعلامية من "الخليج 365".
وأوضح محافظ الجبيل المكلف عبدالله بن ناصر العسكر، أن فعاليات عيد الأضحى المبارك ستبدأ من اليوم الثاني من أيام العيد، وتم تهيئة موقع الاحتفالات بحديقة السلام بالجبيل، وكذلك الاستعدادات التي قامت بها الهيئة الملكية بالجبيل للاحتفاء بعيد الأضحى المبارك؛ حيث ستنفذ العديد من الفعاليات والبرامج الترفيهية النوعية الهادفة والمناسبة لكل الفئات العمرية.
وقدم محافظ الجبيل عبدالله العسكر، شكره وتقديره لأمير المنطقة الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز ونائبه على توجيههم بتنفيذ مثل هذه الفعاليات، كما قدّم شكره لجميع الجهات المشاركة والداعمة للفعاليات؛ على رأسها القطاعات الأمنية، ومرور الجبيل والهيئة الملكية بالجبيل، وبلدية المحافظة، وكل القطاعات الحكومية والأمنية المشاركة والمساندة، وكذلك الشركات الراعية.
، "لجنة المناسبات العامة" تُنهي استعداداتها لفعاليات "عيد الجبيل" ،
المصدر : الخليج 365
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