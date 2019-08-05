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قال وزير الحج والعمرة محمد صالح بنتن؛ إن وزارته تمكّنت خلال هذا العام من تقديم كافة التسهيلات للحجاج.
وأوضح #ندوة_الحج_الكبرى تحت عنوان "#الإسلام_تعايش_وتسامح"، أنه تم إصدار مليونَي تأشيرة للحجاج إلكترونياً.
وقال الوزير: #المملكة تتشرّف بخدمة الإسلام والمسلمين، والحجاج يحظون بمتابعةٍ واهتمامٍ من قِبل خادم الحرمين.
يُذكر أنه ومن جوار المسجد الحرام، رعى وزيرالحج والعمرة، انطلاق فعاليات #ندوة_الحج_الكبرى في دورتها الرابعة والأربعين تحت عنوان #الإسلام_تعايش_وتسامح، بحضور عددٍ من أصحاب الفضيلة، والمفكرين، والمثقفين من داخل المملكة وخارجها.
05 أغسطس 2019 - 4 ذو الحجة 1440 11:41 AM
قال: الوزارة قدّمت هذا العام كافة التسهيلات لضيوف الرحمن"بنتن" من #ندوة_الحج_الكبرى: مليونا تأشيرة للحجاج إلكترونياً
قال وزير الحج والعمرة محمد صالح بنتن؛ إن وزارته تمكّنت خلال هذا العام من تقديم كافة التسهيلات للحجاج.
وأوضح #ندوة_الحج_الكبرى تحت عنوان "#الإسلام_تعايش_وتسامح"، أنه تم إصدار مليونَي تأشيرة للحجاج إلكترونياً.
وقال الوزير: #المملكة تتشرّف بخدمة الإسلام والمسلمين، والحجاج يحظون بمتابعةٍ واهتمامٍ من قِبل خادم الحرمين.
يُذكر أنه ومن جوار المسجد الحرام، رعى وزيرالحج والعمرة، انطلاق فعاليات #ندوة_الحج_الكبرى في دورتها الرابعة والأربعين تحت عنوان #الإسلام_تعايش_وتسامح، بحضور عددٍ من أصحاب الفضيلة، والمفكرين، والمثقفين من داخل المملكة وخارجها.
، "بنتن" من #ندوة_الحج_الكبرى: مليونا تأشيرة للحجاج إلكترونياً ،
المصدر : الخليج 365
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