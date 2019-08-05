، شاهد العرض العسكري لقوات أمن الحج .. قدرات عالية واحترافية لكبح التخريب ،

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"تصوير: ماجد البقمي"
كشف حفل استعراض قوات الأمن والأجهزة المعنية بشؤون الحج الذي رعاه، مساء أمس، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود، وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، الكفاءة الكبيرة التي يمتلكها أفراد قوات الأمن وقدراتهم العالية في التعامل مع الحالات الطارئة والسيطرة عليها.
وأظهر العرض العسكري للحفل ما تمتلكه قوات الأمن من عربات وآليات ذات طرز عالية مجهّزة بأحدث التقنيات، كما بيّنت العمليات الفرضية لقوات الأمن المشاركة القوة الكبيرة والقدرة العالية التي يمتلكها الأمن من كوادر بشرية مؤهلة ومدرّبة تتعامل باحترافية لكبح الأعمال التخريبية.
وجنّدت المملكة الآلاف من رجال الأمن لخدمة ضيوف الرحمن لتسهيل أداء مناسك فريضة الحج وتحقيق الأمن والأمان للحجاج منذ أن تطأ أقدامهم أرض المملكة حتى مغادرتها إلى بلدانهم، وتتجلى صور متعدّدة لرجال الأمن في المشاعر المقدّسة أظهرت الجانب الإنساني، والرحمة، والعطف، وتلبية النداء والإرشاد، والمساعدة ، وأروع الأمثلة في التسابق لخدمة ضيوف الرحمن.
شاهد العرض العسكري لقوات أمن الحج .. قدرات عالية واحترافية لكبح التخريبمسلّم الهواملة الخليج 365 2019-08-05
"تصوير: ماجد البقمي"
كشف حفل استعراض قوات الأمن والأجهزة المعنية بشؤون الحج الذي رعاه، مساء أمس، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود، وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، الكفاءة الكبيرة التي يمتلكها أفراد قوات الأمن وقدراتهم العالية في التعامل مع الحالات الطارئة والسيطرة عليها.
وأظهر العرض العسكري للحفل ما تمتلكه قوات الأمن من عربات وآليات ذات طرز عالية مجهّزة بأحدث التقنيات، كما بيّنت العمليات الفرضية لقوات الأمن المشاركة القوة الكبيرة والقدرة العالية التي يمتلكها الأمن من كوادر بشرية مؤهلة ومدرّبة تتعامل باحترافية لكبح الأعمال التخريبية.
وجنّدت المملكة الآلاف من رجال الأمن لخدمة ضيوف الرحمن لتسهيل أداء مناسك فريضة الحج وتحقيق الأمن والأمان للحجاج منذ أن تطأ أقدامهم أرض المملكة حتى مغادرتها إلى بلدانهم، وتتجلى صور متعدّدة لرجال الأمن في المشاعر المقدّسة أظهرت الجانب الإنساني، والرحمة، والعطف، وتلبية النداء والإرشاد، والمساعدة ، وأروع الأمثلة في التسابق لخدمة ضيوف الرحمن.
05 أغسطس 2019 - 4 ذو الحجة 1440
11:35 AM
رعاه وزير الداخلية وأظهر مدى كفاءة التعامل مع حالات الطوارئ والسيطرة عليها
"تصوير: ماجد البقمي"
كشف حفل استعراض قوات الأمن والأجهزة المعنية بشؤون الحج الذي رعاه، مساء أمس، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود، وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، الكفاءة الكبيرة التي يمتلكها أفراد قوات الأمن وقدراتهم العالية في التعامل مع الحالات الطارئة والسيطرة عليها.
وأظهر العرض العسكري للحفل ما تمتلكه قوات الأمن من عربات وآليات ذات طرز عالية مجهّزة بأحدث التقنيات، كما بيّنت العمليات الفرضية لقوات الأمن المشاركة القوة الكبيرة والقدرة العالية التي يمتلكها الأمن من كوادر بشرية مؤهلة ومدرّبة تتعامل باحترافية لكبح الأعمال التخريبية.
وجنّدت المملكة الآلاف من رجال الأمن لخدمة ضيوف الرحمن لتسهيل أداء مناسك فريضة الحج وتحقيق الأمن والأمان للحجاج منذ أن تطأ أقدامهم أرض المملكة حتى مغادرتها إلى بلدانهم، وتتجلى صور متعدّدة لرجال الأمن في المشاعر المقدّسة أظهرت الجانب الإنساني، والرحمة، والعطف، وتلبية النداء والإرشاد، والمساعدة ، وأروع الأمثلة في التسابق لخدمة ضيوف الرحمن.
، شاهد العرض العسكري لقوات أمن الحج .. قدرات عالية واحترافية لكبح التخريب ،
المصدر : الخليج 365
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