، "بيع العمى" يبدأ بريال واحد.. فوضى النظارات المقلّدة تُنذر بالخطر ،

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رصدت "الخليج 365" في جولة ميدانية، عددًا من المحلات التجارية التي تقوم ببيع النظارات البلاستيكية، وسط توجيه اتهامات من كثير من المواطنين بأنها مقلدة ورديئة.
وحذّرت وزارة الصحة من تلك النظارات ومخاطرها على العين؛ بينما تنتشر بشكل كبير في التموينات على الطرقات وداخل الأحياء وغيرها من المحلات التجارية.
وتفصيلًا، كشفت جولة ميدانية قامت بها الخليج 365 في محلات تجارية بمنطقة جازان انتشار بيع النظارات رديئة الصنع وبأسعار زهيدة ويتم تسويقها للأطفال وكبار السن ابتداءً من ريال واحد فأعلى بأصناف مختلفة وفي محلات تموينات أو أسواق ما يُعرف بمحلات التخفيضات، في عدد من المواقع بالمنطقة.
وقال مراقبون: إن أغلب تلك المعروضات مقلدة والبعض منها رديء الصنع، ويتم تسويقه للأطفال والكبار بأسعار زهيدة؛ بينما يجب على الرقابة أن تزيد من دورها على تلك التموينات وغيرها من المحلات التجارية التي تبيع "العمى" -حسب وصفهم- مؤكدين أن الجهات المسؤولة عن ترخيص المحلات لبيع النظارات، يجب أن تراقبها كونها يتواجد بها بعض الأصناف الرديئة.
من جهته طالَبَ المتحدث باسم صحة جازان، محمد دراج، بالتواصل مع وزارة التجارة فيما يخص هذا الشأن.
يشار إلى النظارات المقلدة تتسبب في ضعف النظر والصداع وجفاف العين، ولا توفر حماية كافية من الشمس، ويمكن ملاحظة ذلك عند لبسها، كما أنها مصنّعة من معادن رخيصة والمفاصل تكون غير محكمة وغير مريحة، وهي لا تملك خاصية الاستقطاب؛ وبالتالي لا تمنع الأشعة المنعكسة، وهي ذات صبغة داكنة، وقد تعرّض العين للأشعة فوق البنفسجية.
"بيع العمى" يبدأ بريال واحد.. فوضى النظارات المقلّدة تُنذر بالخطرمحمد المواسي الخليج 365 2019-08-05
رصدت "الخليج 365" في جولة ميدانية، عددًا من المحلات التجارية التي تقوم ببيع النظارات البلاستيكية، وسط توجيه اتهامات من كثير من المواطنين بأنها مقلدة ورديئة.
وحذّرت وزارة الصحة من تلك النظارات ومخاطرها على العين؛ بينما تنتشر بشكل كبير في التموينات على الطرقات وداخل الأحياء وغيرها من المحلات التجارية.
وتفصيلًا، كشفت جولة ميدانية قامت بها الخليج 365 في محلات تجارية بمنطقة جازان انتشار بيع النظارات رديئة الصنع وبأسعار زهيدة ويتم تسويقها للأطفال وكبار السن ابتداءً من ريال واحد فأعلى بأصناف مختلفة وفي محلات تموينات أو أسواق ما يُعرف بمحلات التخفيضات، في عدد من المواقع بالمنطقة.
وقال مراقبون: إن أغلب تلك المعروضات مقلدة والبعض منها رديء الصنع، ويتم تسويقه للأطفال والكبار بأسعار زهيدة؛ بينما يجب على الرقابة أن تزيد من دورها على تلك التموينات وغيرها من المحلات التجارية التي تبيع "العمى" -حسب وصفهم- مؤكدين أن الجهات المسؤولة عن ترخيص المحلات لبيع النظارات، يجب أن تراقبها كونها يتواجد بها بعض الأصناف الرديئة.
من جهته طالَبَ المتحدث باسم صحة جازان، محمد دراج، بالتواصل مع وزارة التجارة فيما يخص هذا الشأن.
يشار إلى النظارات المقلدة تتسبب في ضعف النظر والصداع وجفاف العين، ولا توفر حماية كافية من الشمس، ويمكن ملاحظة ذلك عند لبسها، كما أنها مصنّعة من معادن رخيصة والمفاصل تكون غير محكمة وغير مريحة، وهي لا تملك خاصية الاستقطاب؛ وبالتالي لا تمنع الأشعة المنعكسة، وهي ذات صبغة داكنة، وقد تعرّض العين للأشعة فوق البنفسجية.
05 أغسطس 2019 - 4 ذو الحجة 1440
11:31 AM
بعد تحذيرات من مخاطرها "الخليج 365" ترصد و"الصحة": اتجهوا للتجارة
رصدت "الخليج 365" في جولة ميدانية، عددًا من المحلات التجارية التي تقوم ببيع النظارات البلاستيكية، وسط توجيه اتهامات من كثير من المواطنين بأنها مقلدة ورديئة.
وحذّرت وزارة الصحة من تلك النظارات ومخاطرها على العين؛ بينما تنتشر بشكل كبير في التموينات على الطرقات وداخل الأحياء وغيرها من المحلات التجارية.
وتفصيلًا، كشفت جولة ميدانية قامت بها الخليج 365 في محلات تجارية بمنطقة جازان انتشار بيع النظارات رديئة الصنع وبأسعار زهيدة ويتم تسويقها للأطفال وكبار السن ابتداءً من ريال واحد فأعلى بأصناف مختلفة وفي محلات تموينات أو أسواق ما يُعرف بمحلات التخفيضات، في عدد من المواقع بالمنطقة.
وقال مراقبون: إن أغلب تلك المعروضات مقلدة والبعض منها رديء الصنع، ويتم تسويقه للأطفال والكبار بأسعار زهيدة؛ بينما يجب على الرقابة أن تزيد من دورها على تلك التموينات وغيرها من المحلات التجارية التي تبيع "العمى" -حسب وصفهم- مؤكدين أن الجهات المسؤولة عن ترخيص المحلات لبيع النظارات، يجب أن تراقبها كونها يتواجد بها بعض الأصناف الرديئة.
من جهته طالَبَ المتحدث باسم صحة جازان، محمد دراج، بالتواصل مع وزارة التجارة فيما يخص هذا الشأن.
يشار إلى النظارات المقلدة تتسبب في ضعف النظر والصداع وجفاف العين، ولا توفر حماية كافية من الشمس، ويمكن ملاحظة ذلك عند لبسها، كما أنها مصنّعة من معادن رخيصة والمفاصل تكون غير محكمة وغير مريحة، وهي لا تملك خاصية الاستقطاب؛ وبالتالي لا تمنع الأشعة المنعكسة، وهي ذات صبغة داكنة، وقد تعرّض العين للأشعة فوق البنفسجية.
، "بيع العمى" يبدأ بريال واحد.. فوضى النظارات المقلّدة تُنذر بالخطر ،
المصدر : الخليج 365
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.