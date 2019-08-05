صدور قرار تعيين 10028 خريج وخريجة بوظائف وزارة التعليم السعودية 1440 “المستوي الثاني...

أعلنت اليوم وزارة التعليم السعودية عن قرار تعيين 10028 خريج وخريجة، مقسمين لعدد 10007 نساء ورجال للتعيين على المستوي الرابع، وعدد 21 خريج على المستوي الثاني “محضر مختبر”،وذلك اعتباراً من تاريخ مباشرتهم العمل، على ألا تسبق المباشرة تاريخ 17 ذي الحجة 1440.

ويأتي هذا القرار استكمالاً لمسيرة التطوير والتحديث بوزارة التعليم السعودية، وتوفير أفضل الفرص للتعيين للخريجين والخريجات الجدد، والاستفادة من طاقات الشباب وتوظيفها في خدمة التعليم، وقد أعلنت وزارة التعليم عن أسماء المعينين من خلال روابط مباشرة نوضحها لكم فيما يلي.

أسماء الخريجين والخريجات الصادر بهم قرار وزارة التعليم بالتعيين

وظائف وزارة التعليم الجديدة 1440

أكدت وزارة التعليم على أنه سيتم توجيه المعينين من الخريجين والخريجات الجدد، على مختلف الادارات في القطاعات حسب الاحتياج والموازنة بالقطاعات، بالإضافة لنوعية المؤهل ومرحلته، مع ضرورة تسليم نتيجة الفحص الطبي و مسوغات التعيين، كشرط أساسي لاستلام العمل، ومن تخلف عن تقديم مسوغات التعيين أو نتيجة الفحص الطبي يعتبر تنازلاً عن التعيين.

وتقوم وزارة التعليم بعمل تحديثات في منظومة التعيين، حيث سيتم تطبيق فترة التجربة المقدرة “سنتين” حسب قرار مجلس الخدمة المدنية، بالإضافة لعمل دورات تدريبية للمرشحين الجدد، تشمل دورات التعرف على اللوائح والأنظمة الأساسية للمعلم، ودورات توضح دور وواجبات وحقوق المعلم في العملية التعليمية.