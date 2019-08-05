سعر الذهب اليوم في السعودية يواصل ارتفاعه ويؤكد توقعاتنا

واصل سعر الذهب اليوم في السعودية صعوده وبشكل كبير، حيث ارتفع سعر الجرام من عيار 24 بمقدار يقترب من الثلاثة ريال مع بداية تعاملات اليوم الإثنين 5 أغسطس، فقد سجلت قيمته 176.07 ريال في الوقت الذي اختتم به التعامل على 173.81، وحركة السوق خلال الثلاثون يومًا الأخيرة أكدت توقعاتنا بشكل كبير، فقد سبق وذكرنا أن هناك نقط مقاومة عند 170 ريال في حالة كسرها سوف تستقر أسعار المعدن الأصفر فوق تلك القيمة وبالفعل حدث ذلك.

واستمر لعدة أيام ومع مرور الوقت كانت نقطة المقاومة الأخرى وهي 172 ريال سعودي وهي الاتجاه الأكبر للصعود، وقد وصل إلى سعر الذهب عيار 24، وبدأت الارتفاع بالفعل بعدها هذا وما زال الكثيرون يعتقد أن ذلك الارتفاع نتيجة اقتراب فترة عيد الأضحى المبارك، بينما يرى آخرون أن تلك الزيادة نتيجة متغيرات أخرى وسوف نكتشف ما سوف تسفر عنه الأيام المقبلة.

ومن المعروف أن سعر الذهب اليوم في السعودية يحظى بمتابعة مستمرة من المواطنين السعوديون كما هو الحال لدى معظم الشعوب العربية، وذلك كما يعلم الجميع أن المعدن الأصفر يحتل المركز الأول في كونه أفضل الهدايا للنساء في جميع المناسبات، سواء كانت عرس أو نجاح في إحدى الشهادات أو أعياد ميلاد وغيرها، كما أن الكثيرون يقوم بشراء الذهب بغرض الاستثمار لبيعه مرة أخرى بعد فترة من الزمن، أو كوسيلة للادخار بدلاً من الاحتفاظ بالأموال كعملات ورقية يتم الاحتفاظ بها في صورة سبائك ذهبية أو مشغولات، لذلك نجد أن هناك رواج أيضًا للذهب المستعمل.

سعر الذهب اليوم في السعودية

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المتابع لـ أسعار الذهب في السعودية يُدرك أنها شهدت ارتفاع منذ بداية شهر يونيو الماضي، وقد وصلت الزيادة في قيم البيع والشراء إلى أكبر قيمة لها في نهاية ذلك الشهر، وبالتحديد في الخامس والعشرون منه، ثم بعد ذلك تأرجحت ما بين العلو والانخفاض طوال الخمسة عشر يومًا الأخيرة، ولكن بمعدلات متقاربة، ومحللي السوق والعاملون في تداول الذهب يمكنهم أن يدركوا هذا الأمر بسهولة من خلال الرسم البياني التالي، والذي يوضح حركة التعاملات خلال الشهور الخمسة الأخيرة، والتي يتضح منها أنه يجب التروي في الشراء في هذه الفترة لمن يريدون الاستثمار في المعدن الأصفر.

أما بالنسبة للأشخاص العاديين والذين يبحثون عن أسعار الذهب بغرض الشراء كهدايا فقط فهم بكل تأكيد يهمهم في المقام الأول قيمه اليومية أول بأول خاصة أنهم قد يحتاجون شرائه لإهدائه لشخص ما بسبب إحدى المناسبات السعيدة التي يمر بها وفيما يلي جدول يوضح أسعار الذهب اليوم في السعودية يتم تحديثه بشكل مستمر ومتجدد لمتابعة أحدث التغيرات في تلك القيم.