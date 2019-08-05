مصر ترصد شركات سياحية تمنح المواطنين تأشيرات فعاليات الترفيه لأداء الحج والعمرة (فيديو)

دبي - بواسطة محمد فارس أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن رصدها تورط مجموعة من الشركات ومكاتب السياحة في التلاعب بالتأشيرات الإلكترونية التي أصدرتها المملكة لبعض المواطنين المصريين؛ للمشاركة في الفعاليات المختلفة التي تعقد بالمملكة من حفلات ومؤتمرات، واستخدامها للسفر لأداء مناسك الحج بطرق غير شرعية.
وقالت الوزارة إنه أسفرت نتائج البحث والتحري عن صحة المعلومات السابقة والتي أكدت بيع تلك الشركات التأشيرات للمواطنين بالاتفاق مع بعض شركات السياحة السعودية، عقب إيهامهم بإمكانية تخلفهم عن العودة للبلاد والالتحاق بالعمل هناك أو الانتظار لموسم الحج.
وأضافت أن التحقيقات كشفت استغلال تلك الشركات نفاذ الحصة المخصصة للبلاد من التأشيرات المشار إليها، واستخدام التأشيرات المخصصة لدول أخرى وتدوين أسماء الرعايا المصريين بها بجنسيات تلك الدول، الأمر الذي تم اكتشافه من جانب الخطوط الجوية السعودية، لتعلن رفضها سفر المواطنين المذكورين والذين بلغت أعدادهم حوالي 600 شخص.
ولفتت إلى أنه جرى ضبط 7 من مالكي ومسؤولي تلك الشركات، وكذلك ضبط 23 شخصاً من المتهمين، فضلاً عن العثور على صور ضوئية لتأشيرات إلكترونية خاصة ببعض ضحاياهم من المواطنين المصريين، وتحديد عدد المتورطين في توفير تلك التأشيرات.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.