«الأرصاد»: 7 مناطق تتأثر بالأمطار الرعدية والرياح الترابية

نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الاثنين، إلى تعرُّض سبع مناطق بالمملكة لرياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة، وهطول أمطار رعدية خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقالت الهيئة -في سلسلة تنبيهات اطلعت عليها «عاجل»- إن إمطارًا رعدية ورياحًا سطحية نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية تسود مناطق الباحة (الباحة، العقيق، المخواة، المندق، بلجرشي، فرعة غامد الزناد، قلوة)، وجازان (الحرث، الدائر، الدرب، الريث، الطوال، العارضة، العيدابي، جازان، فيفا، هروب)، وعسير (أبها، أحد رفيدة، المجاردة، النماص، بارق، تنومة، خميس مشيط، رجال ألمع، سراة عبيدة، محايل)؛ وذلك حتى السابعة مساءً.

وحتى الخامسة من عصر اليوم، تسود رياحٌ سطحية مثيرة للأتربة وتدني مدى الرؤية، على مناطق المدينة المنورة (المهد، بدر)، ومكة المكرمة (أضم، الخرمة، القنفذة، الليث، الموية، تربة)، والرياض (الأفلاج، السليل، عفيف، وادي الدواسر)، ونجران (حبونا، شرورة، نجران).

وكانت هيئة الأرصاد قد أصدرت تقريرًا بشأن حالة الطقس اليوم، توقعت فيه استمرار تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات «جازان، وعسير، والباحة» تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة.

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وأشارت إلى استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، ويمتد تأثيرها إلى وادي الدواسر وأجزاء من منطقة نجران، وإلى السواحل الجنوبية من البحر الأحمر.

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