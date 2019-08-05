رئيس حكومة جيبوتي يصل المدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي

وصل رئيس وزراء جمهورية جيبوتي عبدالقادر كامل محمد، اليوم الاثنين، إلى المدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، والتشرّف بالسلام على الرسول المصطفى، صلى الله عليه وسلم، وعلى صاحبيّه (رضوان الله عليهما).

وقالت وكالة الأنباء السعودية، إنّه كان في استقباله لدى وصوله مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة المكلف عبدالمحسن بن حميد، ومدير المراسم الملكية بمنطقة المدينة المنورة مشهور بن سعود الحميد، وعددٌ من المسؤولين.

في شأنٍ آخر، وقف وزير الداخلية، رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، على جاهزية قوات أمن الحج لتنفيذ مهامها للمحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام وتيسير أداء نسكهم.

ورعى الأمير عبدالعزيز، الحفل الذي نظَّمته قوات أمن الحج المشاركة في موسم حج هذا العام 1440هـ، بحضور الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وعددٍ من أعضاء لجنة الحج العليا وقادة القطاعات الأمنية.