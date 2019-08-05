عقد رئيس عام النقابة العامة للسيارات عبدالرحمن بن معيوف الحربي، مؤتمراً صحفياً، ارتكز فيه على عدد من المحاور من أهمها توضيح الدور الذي تقوم به النقابة العامة للسيارات في خدمة ضيوف الرحمن.
وأوضح الحربي أن النقابة العامة للسيارات تهدف هذا العام إلى نقل 1.741.000 حاج من خلال توفيرها لـ 19.085 حافلة منها 3888 حافلة إصدار 2020 وتوفر النقابة عدد 16 مركزاً للاستقبال والمساندة على الطرق وعدد 14 دورية ميدانية وتوفر عدد 480 ورشة متنقلة لخدمة الحافلات وعدد 118 ونشاً لسحب الحافلات المتعطلة على الطرقات.
كما اطّلع الحاضرون على الدور الذي تقوم به النقابة تجاه شركات النقل المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن في موسم حج هذا العام.
وفي نهاية المؤتمر قدم الحربي شكره وتقديره لكافة الإعلاميين مثمنًا جهودهم المبذولة في المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن.
كانت هذه تفاصيل خبر الحربي يلتقي الإعلاميين ويستعرض خطة نقابة السيارات لنقل 1.741.000 حاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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