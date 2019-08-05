الحرف اليدوية تجذب الزوار في قرية الإبل بمهرجان ولي العهد للهجن

جذبت الحرف اليدوية زوار قرية الإبل في مهرجان ولي العهد للهجن بحديقة الملك فيصل بالطائف بعد أن أطل جناح الفعاليات المصاحبة للمهرجان بثوب جديد ومختلف؛ لإبراز تاريخ وتراث وأصالة الهجن.
ويزخر جناح الفعاليات المصاحبة بالعديد من الموروثات الشعبية؛ حيث أظهر الجناح الحرف الأكثر شيوعًا، ومنها صناعة وحياكة الجلود.
وكان من أصحاب الحرف اليدوية المشاركين، أم نوار الجعيد والتي اشتهرت بالحرف اليدوية القديمة والتي من بينها حرفة «سدو الجلود» ولكن ما ميزها هذا العام هو سدوها لجلود الضبان، وتقول عن حرفتها إنها تمتهنها منذ أكثر من ٦٠ عامًا، وتعمل على تدريب بناتها، بل والراغبات في تعلم طريقة سدو الجلود بأنواعها لحفظ السمن والعسل واللبن.
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