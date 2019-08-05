الحيزان: حرارة أيام التروية وعرفات والتشريق تصل إلى 39 درجة

توقع الباحث في علوم الطقس والفلك نزيه الحيزان، اليوم الاثنين، وصول درجات الحرارة إلى 39 درجة خلال أيام التروية وعرفات والتشريق.

وغرَّد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قائلًا: «من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة بين 35 و39 درجة في أيام التروية وعرفات والتشريق؛ حيث يسود هبوب الرياح الشمالية والشمالية الغربية إلى الغربية، التي تعمل على خفض درجات الحرارة»، مضيفًا أن هذه الحالة تصاحبها فرصٌ لهطول الأمطار غدًا الثلاثاء، ويوم الأحد المقبل.

وتابع: «نسأل الله التوفيق لرجال الأمن وكل القطاعات الحكومية المشاركة في هذا الموسم لتوفير سبل الراحة لضيوف الرحمن، وأن يهيئ لهم أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة».

وأمس الأحد، أعلن الرئيس العام لهيئة الأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي، عن حالة الطقس المتوقعة والظواهر الجوية المحتملة على المشاعر المقدسة لحج هذا العام 1440هـ؛ وذلك خلال المؤتمر الصحفي السنوي الذي عُقد بمقر الهيئة بجدة.

وقال الثقفي إنَّ التوقُّعات تشير إلى درجات حرارة عظمى تلامس 50 درجة مئوية في بعض الأيام, كما أن الرطوبة قد تصل إلى 85%؛ ما يزيد الإحساس بحرارة أكثر مما هي مسجلة وفق المعايير والاشتراطات, لافتًا إلى أن الاحتمالية واردةٌ لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الشرقية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، مصحوبةً برياح نشطة تثير الأتربة والغبار على المشاعر، مع فرصة لهطول أمطار متفرقة، وخاصةً في فترات ما بعد الظهيرة وساعات المساء، تتأثر بها مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.