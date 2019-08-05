الإنذار المبكر: أمطار رعدية ونشاط للرياح على 3 مناطق

وجه نظام الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بأمطار رعدية ونشاطًا للرياح السطحية على مناطق عسير وجازان والباحة.

وأوضحت الأرصاد –عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر- أن الحالة الجوية السابقة تشمل «أبها وأحد رفيدة والمجاردة والنماص وبارق وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة ومحايل» بمنطقة عسير، و«الباحة والعقيق والمحواة والمندق وبلجرشي وقلوة» بمنطقة الباحة، و«الحرث والدائر والدرب والريث والطوال العارضة والعيدابي وجازان وهروب» بمنطقة جازان.

وأشارت الأرصاد إلى أن الحالة الجوية تبدأ على مناطق عسير والباحة وجازان، في الساعة الحادية عشرة صباحًا، وتنتهي في الساعة السابعة مساءً.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها عن حالة الطقس ليوم الاثنين، أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة حتى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة.

Advertisements

كما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، ويمتد تأثيرها إلى وادي الدواسر وأجزاء من منطقة نجران، وإلى السواحل الجنوبية من البحر الأحمر.

وحول حالة البحر الأحمر، أشار التقرير إلى أن حركة رياحه السطحية ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-38كم/ساعة، وارتفاع موجه متر إلى متر ونصف، وحالته خفيفة الموج إلى متوسطة.

أما الخليج العربي فحركة رياحه السطحية شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع موجه متر إلى متر ونصف، وحالته متوسطة الموج.