قيادات الدفاع المدني تبدي ترحيبها بتفقد وزير الداخلية استعدادات أعمال الحج

أبدت قيادة قوات الدفاع المدني المشاركة في تنفيذ خطة الدفاع المدني لمواجهة الطوارئ بحج هذا العام، ترحيبها وسعادتها بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، والذي تفقد مساء الأحد الاستعدادات الجارية لاستقبال ضيوف الرحمن، والوقوف على التجهيزات التي تمت من قبل قوات الدفاع المدني وكافة الجهات المشاركة في أعمال الحج.

وأجمع قادة قوات الدفاع المدني بالحج على أن هذه الزيارة التفقدية سيكون لها الأثر الإيجابي الكبير على منسوبي الدفاع المدني المشاركين في خدمة ضيوف الرحمن.

وأكد مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- وضعت خدمة ضيوف الرحمن في صدارة أولوياتها ووفرت إمكانات هائلة لتفقد المشروعات العملاقة لتيسير أداء مناسك الحج، والحفاظ على أمن وسلامة ضيوف الرحمن، وذلك بإشراف مباشر من وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا وبمتابعة من الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، والأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بالمدينة المنورة.

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وأشار إلى أن زيارة وزير الداخلية لتفقد استعدادات الجهات المشاركة في أعمال الحج، تؤكد أن رعاية حجاج بيت الله، وتوفير سبل الراحة لهم، وتقديم كل ما يلزم من خدمات ليمكنهم من أداء مناسكهم بسهولة ويسر، يأتي من أولى اهتمامات حكومة خادم الحرمين الشريفين.

بدوره، أكد نائب مدير عام الدفاع المدني اللواء بجاد المطيري، أن الزيارة المرتقبة لوزير الداخلية للاطمئنان على الاستعدادات التي تمت لتسهيل مهمة حجاج بيت الله هذا العام، تمثل فرصة عظيمة للاستماع إلى توجيهاته للوصول لأعلى درجات الجاهزية لخدمة ضيوف الرحمن، كما تمثل حافزاً كبيراً لشحذ الهمم واستنفار الطاقات في جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية المشاركة في أعمال الحج.

وأعرب قائد قوات الدفاع المدني بالحج اللواء حمود بن سليمان الفرج، عن سعادته بزيارة وزير الداخلية لتفقد استعدادات الجهات المشاركة في أعمال الحج والتأكد من جاهزيتها لأداء مهامها على أكمل وجه وحشد كل طاقاتها لتنفيذ الخطة العامة لحج هذا العام، مؤكدًا أن الزيارة تحمل دلالة قوية لعناية الدولة -رعاها الله- بخدمة ضيوف الرحمن والحفاظ على أمنهم وسلامتهم.