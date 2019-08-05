سعياً لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠م ومواكبة للتحول الرقمي، دشن مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، أمس الأحد، تطبيق «عناية» الذي أطلقه فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة وبالتعاون مع مركز الخوادم الرقمية لتقنية المعلومات.
ويهدف تطبيق «عناية» لمتابعة جودة بيئة المساجد عن طريق تمكين أفراد المجتمع من المساهمة وإرسال ملاحظاتهم على المساجد ومنسوبيها ومرافقها وتجهيزاتها عبر تقنيات تحديد المواقع المتاحة في الأجهزة الذكية أو من خلال الموقع الجغرافي المحدد مسبقاً في الملف الشخصي للمستخدم.
*الآيفون*
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. الفيصل يدشن تطبيق «عناية» لتلقي ملاحظات المواطنين حول مساجد مكة المكرمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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