السعودية اليوم / أمانة نجران تهيئ الحدائق والمنتزهات لاستقبال الزوار خلال إجازة عيد الأضحى المبارك



نجران 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واس

هيأت أمانة منطقة نجران المنتزهات والحدائق والميادين العامة لاستقبال الزوار والمتنزهين من المواطنين والمقيمين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام.

وأكد أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان، حرص الأمانة على أن تكون تلك المواقع متنفساً حقيقياً لأهالي وزوّار مدينة نجران خلال الأعياد والإجازات والعطل الرسمية، لما لها من أهمية في تحقيق مزيد من الرفاهية وتوفير أماكن مناسبة لهم لقضاء أوقات ممتعة.

من جانبه أوضح وكيل الأمين للخدمات فرج بن سالم آل منصور، أن الأمانة كثفت أعمالها في تهيئة وتجهيز منتزه الملك فهد، ومنتزه أبا الرشاش بمدينة نجران، كما هيأت شلال العريسة، و 31 حديقة في عدد من الأحياء، إلى جانب تهيئة 6 مماشي، و 7 ميادين عامة، مشيراً إلى مضاعفة الجهود فيما يتعلق بأعمال النظافة اليومية، لخدمة المتنزهين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

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10:46ت م

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