السعودية اليوم / سمو أمير الحدود الشمالية يجتمع بوكلاء الإمارة والمستشارين



عرعر 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واس

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في قاعة الاجتماعات بالإمارة اليوم، اجتماع وكلاء الإمارة والمستشارين بالإمارة.

وبحث الاجتماع استكمال جميع التجهيزات والاستعداد الأمثل لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وناقش الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ذات العلاقة بمختلف الإدارات الحكومية في المجالات الخدمية والاجتماعية، بما يضمن إنجاح الأعمال والمهام المنوطة بها ، واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة حيال ما تم بحثه من موضوعات.

وحث سموه الجميع على بذل المزيد من الجهد والتفاني لخدمة المنطقة وأهلها، والعمل الجاد وإنجاز معاملات المواطنين بأسرع وقت وفقا لتطلعات ولاة الأمر - حفظهما الله -، سائلا الله العلي القدير أن يحفظ للوطن أمنه واستقراره في ظل قيادته الحكيمة ـ أيدها الله ـ.

// انتهى //

10:19ت م

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