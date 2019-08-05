السعودية اليوم / مصرع 5 أشخاص نتيجة إعصار في فيتنام



هانوي 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واس

لقي خمسة أشخاص على الأقل مصرعهم وفُقد 13 آخرون إثر إعصار ضرب الساحل الشمالي في فيتنام.

وأوضح مركز اللجنة المعنية بالحماية من الكوارث الطبيعية في بيان أن إقليم (ثانه هوا) كان الأكثر تضررًا، حيث لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وفُقد 12 آخرون ، فيما لقي شخصان حتفهما في إقليمي باك كان الجبلي ودين بين.

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10:02ت م

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