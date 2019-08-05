السعودية اليوم / النيابة المصرية تجري تحقيقاً لمعرفة أسباب حادث انفجار معهد الأورام



القاهرة 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واس

أمر النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق بمعاينة حادثة الانفجار الذي وقع الليلة الماضية أمام معهد الأورام بمنطقة القصر العيني للوقوف على أسباب وكيفيه وقوع الحادث.

وأشارت وزارة الصحة المصرية في أحدث إحصائية لها إلى مقتل 17 شخصا وإصابة 32 آخرين، فيما تم الدفع بـ42 سيارة إسعاف فور وقوع الحادث والتي نقلت المصابين إلى مستشفى معهد ناصر لتلقي الرعاية اللازمة.

وكان مصدر أمني قد ذكر أن الحادث نجم عن سير إحدى السيارات الخاصة بسرعة عكس الاتجاه بطريق الخطأ بشارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، لتصدم بالمواجهة بعدد 3 سيارات، الأمر الذي أدى لانفجار نتيجة الاصطدام، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

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10:00ت م

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