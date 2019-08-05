

الرياض 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واس

أصدرت وزارة التعليم قراراً بتعيين 10028 خريجاً وخريجة، منهم 10007 خريجين وخريجات على وظائف تعليمية بالمستوى الرابع، و 21 محضر مختبر على وظائف تعليمية بالمستوى الثاني، اعتباراً من تاريخ مباشرتهم العمل، على ألا تسبق المباشرة تاريخ 17 / 12 / 1440هـ.

وأكد القرار على توجيه المرشحين إلى إدارات التعليم في القطاعات وفق الاحتياج والموازنة في القطاعات حسب المؤهل ومرحلته، والتأكيد على المرشحين بأن اعتماد التعيين يستلزم تسليم نتيجة فحص اللياقة الطبية ومسوغات التعيين لإدارات التعليم، ومن لم يسلم كشف اللياقة الطبية فيعتبر ذلك عدولاً منه عن الوظيفية التعليمية.

ونص القرار على أهمية تطبيق إدارات التعليم فترة التجربة على المرشحين "سنتين" بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإقامة دورات تطوير مهني وتدريبية للمرشحين الجدد داخل إدارات التعليم أهمها دورات عن واجبات وحقوق المعلم، والتعريف بأهم اللوائح والأنظمة والمهارات الأساسية للمعلم الجديد.

// انتهى //

09:59ت م

0023





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "التعليم" تصدر قرار تعيين 10028 خريجاً وخريجة على وظائف تعليمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.