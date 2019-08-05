حجاج إماراتيون يشيدون بتيسير الحج: نعمة كبيرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأ حجاج الإمارات استعداداتهم لأداء ركن الإسلام الأعظم يحدوهم الشوق إلى أعتاب الكعبة المشرفة والطواف بالبيت العتيق والوقوف بأرض المشاعر وزيارة المصطفى والروضة الشريفة.

وقال عدد من حجاج الإمارات إنَّ الأجواء تسير بكل يسر منذ دخولهم الأراضي المقدسة لتأدية الفريضة، مشيدين بجهود القائمين على تيسير الحج رغم درجات حرارة مرتفعة، إذ تُقدَّم للحجاج المساعدة بصدر رحب لا سيما لكبار السن.

وتحدَّث حميد محمد (72 سنة) من سكان عجمان، الذي يحج للمرة الأولى، عن روايات الأسلاف عن مشقة الحج وسير الأمور ببطء، قائلاً: "اليوم نحن في نعمة كبيرة؛ إذ يستطيع الحاج أن يؤدي حجه في 3 أيام فقط".

وقال الحاج عبدالله الحوسني (46 سنة) من سكان العاصمة أبوظبي إنَّه خطط لرحلته طويلاً لتحقيق أمنية غالية لطالما حلم بتحقيقها، فيما اعتبر محمد المهرب (38 سنة) من سكان أبوظبي الحج هذه الأيام أيسر بكثير.

أما الحاج خالد أحمد الحوسني (35 سنة) من سكان الشارقة فقال: "عندما أتذكَّر رحلة الأسلاف لأداء هذه الفريضة أتخيّل الجهد والمشقة ولكننا الآن في نعمة كبيرة"، مشيداً بالتسهيلات التي شهدها في السعودية منذ أن وطئت قدماه الأراضي المقدسة.