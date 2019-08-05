فيديو.. إيمان الأشقر وقصة 20 عاماً في طب الحجيج

2019-08-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

تحدثت د. إيمان أشقر، مديرة الإدارة الطبية بالمشاعر المقدسة، عن جهود الأطباء في خدمة ضيوف الرحمن بالمشاعر المقدسة خلال حج هذا العام.

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ووصفت د. إيمان، في مقطع فيديو نشره حساب التواصل الحكومي، مشاعرها في أن تكون في طبّ الحجيج لعشرين عامًا، وأن تسكنك رهبة انتظار المرضى، ولهفة خدمتهم، في آنٍ واحد.

أن تكون في طبّ الحجيج لعشرين عامًا، أن تسكنك رهبة انتظار المرضى، ولهفة خدمتهم، في آنٍ واحد.. أن تكون د. إيمان أشقر، مديرة الإدارة الطبية بالمشاعر المقدسة. #العالم_في_قلب_المملكة pic.twitter.com/k0P6SpChHR