2019-08-05

فيديو.. خالد بن سلطان والحميدي يشاركان في الدريفت

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

شارك الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وأمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، في تجربة الدريفت أمام الجماهير، بحديقة المشهد في أبها، بختام رالي عسير 2019.

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ورافق خالد بن سلطان، الكابتن فلاح الجربا، والكابتن زكريا سلوان أبطال رياضة الدريفت، حيث نالت التجربة استحسان الجميع.