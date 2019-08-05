«أوقاف الراجحي» تقدم نصف مليون وجبة للحجاج طبقاً للمعايير الفنية والصحية

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

تواصل إدارة أوقاف صالح عبدالعزيز الراجحي تنفيذ برنامج “رفادة ضيوف الرحمن” والذي تقوم من خلاله بتوزيع الوجبات المتنوعة على الحجاج طيلة أيام موسم الحج، بالإضافة إلى توزيع لحوم الأضاحي على المحتاجين ضمن برنامج “أضحية” بالتعاون مع عدد من الجمعيات الخيرية في المملكة.

أوضح ذلك الأمين العام لإدارة الأوقاف الأستاذ عبدالسلام بن صالح الراجحي مبيناً أنه يتم هذا العام توزيع نصف مليون وجبة أُعِدَّت طبقاً للشروط والمواصفات والمعايير الصحية المعتمدة من قبل لجنة السقاية والرفادة في إمارة منطقة مكة المكرمة.وتوزع كافة هذه الوجبات على الحجاج في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة طوال أيام موسم الحج وفق خطة عمل مدروسة ومعتمدة تستهدف أن يستلم كل حاج وجبة غذائية متكاملة.

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من ناحية أخرى أوضح الراجحي أن إدارة الأوقاف ستقوم بتوزيع لحوم الأضاحي لهذا العام على المحتاجين في كل من الرياض ومكة المكرمة ومحافظة البكيرية بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية في هذه المناطق بالإضافة إلى تقديم الأضاحي في بعض الدول الإسلامية.

وعبر عبدالسلام الراجحي عن فخره واعتزازه بالجهود المتنوعة التي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله لحجاج بيت الله الحرام والتي تسهم بفضل الله في أدائهم لنسكهم بكل يسر وراحة واطمئنان.

وقدم الراجحي شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة ورئيس لجنة الحج المركزية على الدعم الذي تجده المؤسسات والجمعيات الخيرية من رعاية واهتمام من سموه، داعياً الله عز وجل أن يديم على بلادنا عزها وأمنها ورخاءها، وأن يجعل هذه الأعمال الخيرية التي تقدمها إدارة الأوقاف في ميزان حسنات والدنا الواقف الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي رحمه الله وذريته والعاملين في إدارة الأوقاف، وأن يتقبل من الحجاج حجهم وأن يعودوا لأوطانهم سالمين غانمين.