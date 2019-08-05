، رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية عسكرية واسعة ضد داعش ،

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أعلن رئيس الوزراء العراقي، انطلاق عملية عسكرية واسعة ضد داعش في ديالى ونينوى.
وفي سياق ذي صلة، أعلنت قوات الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، عن انطلاق عمليات "إرادة النصر الثالثة" بمشاركة قوات الجيش العراقي، والتي تستهدف عناصر تنظيم "داعش" في محافظتيْ ديالى ونينوى".
ووفق شبكة رووداو العراقية؛ ففي بيان للحشد الشعبي: انطلقت قوات الحشد الشعبي والجيش فجر اليوم الاثنين بعمليات إرادة النصر الثالثة؛ لمداهمة وتفتيش مناطق جلولاء والمقدادية في ديالى، ومناطق جنوب نينوى؛ للقضاء على فلول داعش وإنهاء تهديده".
كما أكدت قوات الحشد في بيان منفصل، وصول رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي، إلى ديالى، للإشراف على العمليات العسكرية.
ولفت البيان إلى وصول رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عثمان الغانمي ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس ووزيرا الداخلية ياسين الياسري والدفاع نجاح الشمري، ومحافظ ديالى مثنى التميمي"، من أجل الإشراف على العملية.
ولا تزال بعض مناطق العراق تشهد نشاطات لخلايا نائمة لتنظيم «داعش»، رغم إعلان رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي نهاية عام 2017، القضاء على التنظيم عسكريًّا في العراق.
05 أغسطس 2019 - 4 ذو الحجة 1440 09:44 AM
بيان لقوات الحشد الشعبي: "إرادة النصر الثالثة" بمحافظتيْ ديالى ونينوى
أعلن رئيس الوزراء العراقي، انطلاق عملية عسكرية واسعة ضد داعش في ديالى ونينوى.
وفي سياق ذي صلة، أعلنت قوات الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، عن انطلاق عمليات "إرادة النصر الثالثة" بمشاركة قوات الجيش العراقي، والتي تستهدف عناصر تنظيم "داعش" في محافظتيْ ديالى ونينوى".
ووفق شبكة رووداو العراقية؛ ففي بيان للحشد الشعبي: انطلقت قوات الحشد الشعبي والجيش فجر اليوم الاثنين بعمليات إرادة النصر الثالثة؛ لمداهمة وتفتيش مناطق جلولاء والمقدادية في ديالى، ومناطق جنوب نينوى؛ للقضاء على فلول داعش وإنهاء تهديده".
كما أكدت قوات الحشد في بيان منفصل، وصول رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي، إلى ديالى، للإشراف على العمليات العسكرية.
ولفت البيان إلى وصول رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عثمان الغانمي ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس ووزيرا الداخلية ياسين الياسري والدفاع نجاح الشمري، ومحافظ ديالى مثنى التميمي"، من أجل الإشراف على العملية.
ولا تزال بعض مناطق العراق تشهد نشاطات لخلايا نائمة لتنظيم «داعش»، رغم إعلان رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي نهاية عام 2017، القضاء على التنظيم عسكريًّا في العراق.
، رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية عسكرية واسعة ضد داعش ،
المصدر : الخليج 365
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