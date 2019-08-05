، كرات لهب في كل مكان.. ماذا حدث في قلب القاهرة وانتهى بالكارثة ،

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كان هناك كرات لهب ضخمة وسيارات محترقة وحالة من الفزع بين المارة، هذه المشاهد وغيرها شهدها شارع كورنيش النيل وسط القاهرة في الساعات الأولى من صباح الاثنين، جراء انفجار قوي وقع في المنطقة.
وأعلنت وزارة الصحة المصرية ارتفاع عدد ضحايا الحادث الذي وقع أمام معهد الأورام في منطقة السيدة زينب إلى 19 حالة وفاة، و30 مصابًا تم نقلهم إلى المستشفيات القريبة من المنطقة.
وقالت وزارة الداخلية: إن سبب الحادث سيارة كانت تسير في الاتجاه المعاكس، اصطدمت بعدد من المركبات فوقع انفجار كبير.
وأوضحت الوزارة في بيان، أنه "حال سير إحدى السيارات الملاكي المسرعة عكس الاتجاه بطريق الخطأ بشارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، اصطدمت بالمواجهة بعدد 3 سيارات؛ الأمر الذي أدى لحدوث انفجار نتيجة الاصطدام".
ومن بين المصابين 3 إلى 4 حالات حرجة، تراوحت إصاباتهم بين كسور متوسطة إلى بسيطة، وحالات حروق بدرجات متفاوتة، وجروح قطعية في أماكن متفرقة بالجسم.
وأظهرت مقاطع فيديو جرى تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي، سيارات الإطفاء وهي تحاول السيطرة على حريق هائل، وعددًا من السيارات الخاصة المتلفة نتيجة الانفجار.
ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"، أمر النائب العام المصري فريقًا من النيابة بالتوجه لموقع الحادث للتعرف على أسبابه، وكشفت تقارير صحفية أن النيابة العامة بجنوب القاهرة، قررت الاستعلام عن السيارة المتسببة في الحادث، كما أمرت بالاستعلام عن وجود كاميرات مراقبة بالمنطقة، والتحفظ عليها لتفريغها وكشف كواليس الحادث.
كرات لهب في كل مكان.. ماذا حدث في قلب القاهرة وانتهى بالكارثةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-08-05
كان هناك كرات لهب ضخمة وسيارات محترقة وحالة من الفزع بين المارة، هذه المشاهد وغيرها شهدها شارع كورنيش النيل وسط القاهرة في الساعات الأولى من صباح الاثنين، جراء انفجار قوي وقع في المنطقة.
وأعلنت وزارة الصحة المصرية ارتفاع عدد ضحايا الحادث الذي وقع أمام معهد الأورام في منطقة السيدة زينب إلى 19 حالة وفاة، و30 مصابًا تم نقلهم إلى المستشفيات القريبة من المنطقة.
وقالت وزارة الداخلية: إن سبب الحادث سيارة كانت تسير في الاتجاه المعاكس، اصطدمت بعدد من المركبات فوقع انفجار كبير.
وأوضحت الوزارة في بيان، أنه "حال سير إحدى السيارات الملاكي المسرعة عكس الاتجاه بطريق الخطأ بشارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، اصطدمت بالمواجهة بعدد 3 سيارات؛ الأمر الذي أدى لحدوث انفجار نتيجة الاصطدام".
ومن بين المصابين 3 إلى 4 حالات حرجة، تراوحت إصاباتهم بين كسور متوسطة إلى بسيطة، وحالات حروق بدرجات متفاوتة، وجروح قطعية في أماكن متفرقة بالجسم.
وأظهرت مقاطع فيديو جرى تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي، سيارات الإطفاء وهي تحاول السيطرة على حريق هائل، وعددًا من السيارات الخاصة المتلفة نتيجة الانفجار.
ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"، أمر النائب العام المصري فريقًا من النيابة بالتوجه لموقع الحادث للتعرف على أسبابه، وكشفت تقارير صحفية أن النيابة العامة بجنوب القاهرة، قررت الاستعلام عن السيارة المتسببة في الحادث، كما أمرت بالاستعلام عن وجود كاميرات مراقبة بالمنطقة، والتحفظ عليها لتفريغها وكشف كواليس الحادث.
05 أغسطس 2019 - 4 ذو الحجة 1440
08:23 AM
"الصحة المصرية" أعلنت ارتفاع ضحايا الانفجار إلى 49 قتيلًا وجريحًا
كان هناك كرات لهب ضخمة وسيارات محترقة وحالة من الفزع بين المارة، هذه المشاهد وغيرها شهدها شارع كورنيش النيل وسط القاهرة في الساعات الأولى من صباح الاثنين، جراء انفجار قوي وقع في المنطقة.
وأعلنت وزارة الصحة المصرية ارتفاع عدد ضحايا الحادث الذي وقع أمام معهد الأورام في منطقة السيدة زينب إلى 19 حالة وفاة، و30 مصابًا تم نقلهم إلى المستشفيات القريبة من المنطقة.
وقالت وزارة الداخلية: إن سبب الحادث سيارة كانت تسير في الاتجاه المعاكس، اصطدمت بعدد من المركبات فوقع انفجار كبير.
وأوضحت الوزارة في بيان، أنه "حال سير إحدى السيارات الملاكي المسرعة عكس الاتجاه بطريق الخطأ بشارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، اصطدمت بالمواجهة بعدد 3 سيارات؛ الأمر الذي أدى لحدوث انفجار نتيجة الاصطدام".
ومن بين المصابين 3 إلى 4 حالات حرجة، تراوحت إصاباتهم بين كسور متوسطة إلى بسيطة، وحالات حروق بدرجات متفاوتة، وجروح قطعية في أماكن متفرقة بالجسم.
وأظهرت مقاطع فيديو جرى تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي، سيارات الإطفاء وهي تحاول السيطرة على حريق هائل، وعددًا من السيارات الخاصة المتلفة نتيجة الانفجار.
ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"، أمر النائب العام المصري فريقًا من النيابة بالتوجه لموقع الحادث للتعرف على أسبابه، وكشفت تقارير صحفية أن النيابة العامة بجنوب القاهرة، قررت الاستعلام عن السيارة المتسببة في الحادث، كما أمرت بالاستعلام عن وجود كاميرات مراقبة بالمنطقة، والتحفظ عليها لتفريغها وكشف كواليس الحادث.
، كرات لهب في كل مكان.. ماذا حدث في قلب القاهرة وانتهى بالكارثة ،
المصدر : الخليج 365
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