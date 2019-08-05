دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper ضبط 9 آلاف و915 شخصًا لا يحملون تصاريح الحج

تمكن الأمن العام من ضبط 9 آلاف و915 شخصًا لا يحملون تصاريح، وذلك ضمن مهام تنفيذ أنظمة وتعليمات الحج التي تهدف إلى تنظيم حجاج الداخل بما ينسجم والطاقات الاستيعابية للإقامة وأداء النسك والشعائر.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمن العام بالحج بأنه وفي إطار ضبط حملات الحج غير النظامية التي تستغل رغبة المواطنين والمقيمين لأداء فريضة الحج بالاحتيال عليهم وجمع الأموال منهم بطريقة غير مشروعة, فقد تم ضبط 181 مكتبًا غير مرخصة بخدمة حجاج الداخل، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتهمين بالمسؤولية عنها، وإعادة 9 ألاف و915 شخصًا من حيث أتوا لعدم حصولهم على تصاريح بالحج.

وتضمنت جهود الأمن العام، إعادة 389 ألفا و359 مقيمًا لعدم حصولهم على تصاريح بالعمل بالعاصمة المقدسة، وضبط 277 مقيمًا مخالفًا لأنظمة الحج داخل حدود المشاعر المقدسة وتوثيق هوياتهم تمهيدًا لتطبيق النظام بحقهم، فضلًا عن منع 173 ألفًا و223 مركبة من دخول العاصمة المقدسة ، وإعادتها من حيث أتت لمخالفتها تعليمات دخول المركبات لمكة المكرمة خلال موسم الحج ، بالإضافة إلى ضبط 15 ناقلًا مخالفًا لتعليمات نقل الحجاج واتخاذ الإجراءات النظامية لتطبيق العقوبات المقررة بحقهم

وأكد المتحدث الرسمي للأمن العام بالحج أن رجال الأمن يؤدون مهامهم في كافة مناطق المملكة ، وفي مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وكل الطرق والمنافذ المؤدية إليها بحزم وعزيمة عالية بما يحقق أهداف خطط أمن الحج للمحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام وتيسير أداء نسكهم.