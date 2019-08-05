السعودية اليوم / سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يجتمع بمدراء العموم ورؤساء الأقسام ومنسوبي وموظفي إمارة المنطقة



عرعر 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واس

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية في قاعة الاجتماعات بالإمارة اليوم, اجتماع مدراء العموم ورؤساء الأقسام ومنسوبي وموظفي إمارة المنطقة.

ودعا سموه خلال الاجتماع الجميع إلى بذل المزيد من الجهد والتفاني لخدمة المنطقة وأهلها ، وأهمية إخلاص العمل فيه لله سبحانه وتعالى.

وحث سمو أمير المنطقة موظفي الإمارة كافة بالعمل الجاد وإنجاز معاملات المواطنين بأسرع وقت وفق تطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله -، مشيراً سموه إلى أن إمارة المنطقة ماضية في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 التي تصب في مصلحة الوطن ككل, مبيناً أن الجميع وضعوا لخدمة أبناء المنطقة وإنجاز معاملاتهم وهي أمانة في عنق كل مسؤول وكل موظف.

حضر الاجتماع وكيل إمارة منطقة الحدود الشمالية ووكلاء الإمارة المساعدون.

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09:54ت م

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