السعودية اليوم / "الأرصاد" تنبه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على نجران



نجران 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني في الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات حبونا، ويدمة، وشرورة، وتستمر حتى الساعة الرابعة مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

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09:41ت م

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