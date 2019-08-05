حج / "استقبال ضيوف الرحمن" برنامج بمركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة



جدة 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واس

نفذ مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة أمس، برنامج "استقبال ضيوف الرحمن" لموسم حج هذا العام، والترحيب بمقدمهم إلى الديار المقدسة، وذلك بمركز استقبال الحجاج بالنورية.

وقدم محافظ الجموم عمران بن حسن الزهراني، ومساعد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية بمنطقة مكة المكرمة للتنمية الاجتماعية محسن بن دخيل القحطاني، ومدير مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة فايز بن فوزان العتيبي، ومدير مركز تفويج الحجاج بالنوارية خالد بن محمود لبني، بمشاركه عدد من الجهات الخيرية ولجان التنمية الاجتماعية الأهلية بالمحافظة، الهدايا والورود تعبيراً عن الفرحة بمقدم الحجاج وإظهار معاني المحبة والتآلف والتآخي بين المسلمين.

وقابل ضيوف الرحمن هذه اللفتة بفرحة غامرة وسعادة كبيرة تنم عن المشاعر الأخوية والإسلامية الصادقة التي يكنها الشعب السعودي لضيوف بيت الله الحرام، مؤكدين أنهم شعروا بتواجدهم بين أهلهم وذويهم وترابطهم مع الشعب السعودي بروابط الأخوة والمحبة، مقدمين شكرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على ما وفرته من خدمات عظيمه وجليلة لحجاج بيت الله الحرام، وتوفير أفضل وأرقى الخدمات والإمكانات لهم التي ستمكنهم بعون من الله وتوفيقه من أداء فريضة الحج بكل يسر وسهولة وأمان.

// انتهى //

09:39ت م

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