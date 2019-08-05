حج / مشاركة 32 من عشائر جوالة جامعة الباحة في خدمة الحجاج



الباحة 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واس

يسهم 32 فرداً من عشائر جوالة جامعة الباحة في خدمة حجاج بيت الله الحرام، ضمن أعمال جمعية الكشافة العربية

وأفاد عميد عمادة شؤون الطلاب الدكتور فهد بن سالم رافع, أن المشاركة تأتي ضمن مشاركات الجامعات السعودية مع مختلف الأجهزة الحكومية المعنية بتقديم الخدمات لحجاج بيت الله الحرام, مشيراً إلى أن المشاركين قضوا فترة إعداد بمعسكر الأمير محمد بن سعود الكشفي بالباحة.

// انتهى //

09:20ت م

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الباحة 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واسيسهم 32 فرداً من عشائر جوالة جامعة الباحة في خدمة حجاج بيت الله الحرام، ضمن أعمال جمعية الكشافة العربية السعودية في العاصمة المقدسة.وأفاد عميد عمادة شؤون الطلاب الدكتور فهد بن سالم رافع, أن المشاركة تأتي ضمن مشاركات الجامعات السعودية مع مختلف الأجهزة الحكومية المعنية بتقديم الخدمات لحجاج بيت الله الحرام, مشيراً إلى أن المشاركين قضوا فترة إعداد بمعسكر الأمير محمد بن سعود الكشفي بالباحة.// انتهى //09:20ت م0015

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.