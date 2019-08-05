ثقافي / "أركان الحج وواجباته" درسٌ علمي بمكتب الدعوة في أحد المسارحة غداً



أحد المسارحة 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واس

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة أحد المسارحة غداً، درساً علمياً بعنوان " أركان الحج وواجباته وأحكامهما "، يُقدمه الدكتور محمد بن علي قحل، وذلك بجامع الدحمان بالمحافظة.

يأتي الدرس العلمي في ختام فعاليات الدورة العلمية التي ينفذها المكتب في أحكام الحج.

// انتهى //

09:19ت م

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