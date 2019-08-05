السعودية اليوم / تعليم الباحة يكرّم اللجان العاملة في برنامج التدريب الصيفي للبنين



الباحة 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واس

كرّم مدير عام تعليم منطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني أمس, لجان برنامج التدريب الصيفي في مراكز التدريب, وذلك نظير جهودهم المثمرة في تنفيذ حقائب البرنامج وما تميزت به من دقة ومهنية نحو تحقيق مستهدفات التدريب.

وأثنى الزهراني, على الأعمال المبذولة نحو مواكبة التعليم الحديث للتغير والتطور السريع في شتى المجالات والاستفادة من الحراك التدريبي بالوجه الملائم الذي يحقق الأثر الإيجابي للمتعلم ويدفعه بشكل فاعل نحو إنجاح العملية التعليمية والتربوية، متمنياً أن ينعكس مردود هذا التدريب على أداء المعلمين داخل مدارسهم في رعاية وصقل مواهب الطلاب وتقديم الرعاية الكاملة لهم بما يدعم قدراتهم الإبداعية وينمي روح التنافس الشريف في الميدان التعليمي.

وقدّم مدير عام تعليم منطقة الباحة بهذه المناسبة شكره للإدارة التدريب والابتعاث في مقام الوزارة على جميل المتابعة، ولجميع اللجان العامة في التدريب الصيفي بالمنطقة في مختلف مراكز التدريب، على جهودهم في متابعة وإعداد البرامج التدريبية، والسعي لتحقيق أهدافها المنشودة التي تعنى بصقل ورعاية الملتحقين بالبرامج التدريبية.

// انتهى //

09:15ت م

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