السعودية اليوم / دولة رئيس وزراء جمهورية جيبوتي يصل إلى المدينة المنورة



المدينة المنورة 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واس

وصل اليوم دولة رئيس وزراء جمهورية جيبوتي عبدالقادر كامل محمد، المدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، والتشرّف بالسلام على الرسول المصطفى -صلى الله عليه وسلم-، وعلى صاحبيّه -رضوان الله عليهما-.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة المكلف عبدالمحسن بن حميد، ومدير المراسم الملكية بمنطقة المدينة المنورة مشهور بن سعود الحميد، وعدد من المسؤولين.

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