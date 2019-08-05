فيديو.. لحظة وقوع حادث التصادم والانفجار بمحيط معهد الأورام بالقاهرة

2019-08-05

متابعات الخليج 365 - متابعة

أظهر مقطع فيديو اللحظات الأولى لحادث الانفجار الذي وقع بمحيط معهد الأورام بمنطقة المنيل في كورنيش النيل بالعاصمة المصرية القاهرة.

وذكرت وزارة الصحة المصرية،في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين أن 19 شخصاً لقوا مصرعهم وأصيب أكثر من 30 آخرين في انفجار وقع خارج المعهد القومي للأورام بوسط القاهرة.

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ونقلت وكالة الأنباء الرسمية المصرية عن مصدر أمني القول إنه “أثناء سير إحدى السيارات الملاكي المسرعة عكس الاتجاه بطريق الخطأ بشارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، اصطدمت بالمواجهة بعدد ثلاث سيارات، الأمر الذي أدى لانفجار نتيجة الاصطدام، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص”.