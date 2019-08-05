- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم فيديو.. لحظة وقوع حادث التصادم والانفجار بمحيط معهد الأورام بالقاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو.. لحظة وقوع حادث التصادم والانفجار بمحيط معهد الأورام بالقاهرة
متابعات الخليج 365 - متابعة
أظهر مقطع فيديو اللحظات الأولى لحادث الانفجار الذي وقع بمحيط معهد الأورام بمنطقة المنيل في كورنيش النيل بالعاصمة المصرية القاهرة.
وذكرت وزارة الصحة المصرية،في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين أن 19 شخصاً لقوا مصرعهم وأصيب أكثر من 30 آخرين في انفجار وقع خارج المعهد القومي للأورام بوسط القاهرة.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية المصرية عن مصدر أمني القول إنه “أثناء سير إحدى السيارات الملاكي المسرعة عكس الاتجاه بطريق الخطأ بشارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، اصطدمت بالمواجهة بعدد ثلاث سيارات، الأمر الذي أدى لانفجار نتيجة الاصطدام، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص”.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. لحظة وقوع حادث التصادم والانفجار بمحيط معهد الأورام بالقاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.