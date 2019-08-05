الخطوط الجوية السعودية تعلن بدء التقديم في برنامج رواد المستقبل

2019-08-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية عبر موقعها الإلكتروني بدء التقديم في برنامج (رواد المستقبل 2019م).

وأعلنت الشركة عن برنامج تدريبي مكثف لمدة (عامين) للحصول على المعرفة في جميع جوانب الطيران، وسيكون المرشح الناجح قادرًا على العمل بشكل مستقل والأداء الفعال مع خبرة عملية لاستكمال رحلة التدريب، وسيوفر فرصة للتطوير المهني في صناعة الطيران، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

مسمى البرنامج:

– برنامج روّاد المستقبل (Future Pioneers).

الشروط:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- درجة البكالوريوس أو الماجستير في جميع التخصصات الموضحة أدناه.

3- لا يشترط وجود خبرة سابقة.

4- إجادة اللغة الإنجليزية (مستوى عالٍ).

5- أن يكون المتقدم أو المتقدمة لائقاً صحياً.

6- ألا يزيد عمر المتقدم عن 25 سنة لحملة البكالوريوس، ولا يزيد عن 30 سنة لحملة الماجستير.

7- لحملة البكالوريوس: المعدل التراكمي لا يقل عن (3.75 من 5) أو (2.75 من 4).

8- لحملة الماجستير: المعدل التراكمي لا يقل عن (4 من 5) أو (3 من 4).

9- تحقيق المستوى المطلوب في اللغة الإنجليزية اختبار كفايات اللغة الإنجليزية (STEP) من قبل مركز قياس.

مكان التدريب:

– محافظة جدة.

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مدة التدريب:

– سنتان.

التخصص المطلوب:

1- إدارة سلسلة الإمدادات (Supply chain Management).

2- نظم المعلومات (Information Systems).

3- هندسة البرمجيات (Software Engineering).

4- إدارة المنتجات (Product Management).

5- التجارة الإلكترونية (E-Commerce).

6- هندسة النظام (System Engineering).

7- إدارة العمليات (Operation Management).

8- إدارة المشاريع (Project Management).

9- إدارة الأعمال (Business Administration).

10- أعمال الدولية (International Business).

11- التشغيل وإدارة الجودة (Operation & Quality Management).

12- إدارة الطيران (Aviation Management).

13- الإدارة الصناعية (Industrial Management).

14- تقنية المعلومات (Information Technology).

15- هندسة الحاسب الآلي (Computer Engineering).

16- علوم الحاسب الآلي (Computer Science).

17- نظم إدارة المعلومات (Management Information System).

18- هندسة صناعية (Industrial Engineering).

19- المحاسبة (Accounting).

20- القانون (Law).

21- الموارد البشرية (Human Resource).

22- التسويق (Marketing).

23- الدعاية و الإعلان (Advertising).

الطلبات:

1- بطاقة الهوية الوطنية.

2- السيرة الذاتية الشخصية.

3- المؤهل العلمي (إذا تم الحصول على المؤهل العلمي من خارج المملكة يجب إرفاق معادلة وزارة التعليم).

4- كشف الدرجات (السجل الأكاديمي).

5- شهادات الخبرات (إن وجدت).

6- جواز السفر.

ملاحظة هامة:

– عدم إرفاق جميع الطلبات الموضحة أعلاه يؤدي إلى إلغاء طلب التقديم.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدأ من اليوم الاثنين 2019/08/05م.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والتفاصيل والطلبات وللتقديم من خلال الرابط التالي:

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