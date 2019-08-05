، 7 مناطق على خارطة تنبيهات #الإنذار_المبكر.. أمطار وأتربة ،

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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة والرياض ونجران وجازان وعسير والباحة، من حالات مناخية متفاوتة.
ولفتت الهيئة عبر النظام الآلي لـ#الإنذار_المبكر، إلى أن كلًّا من المدينة المنورة والرياض ومكة المكرمة ونجران، تشهد حالة من الرياح النشطة والأتربة المثارة مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.
وتبدأ الحالة بكل المناطق في التاسعة صباحًا؛ فيما تنتهي في الخامسة عصرًا بالمدينة ومكة والرابعة بالرياض ونجران.
وتشمل الحالة في مكة المكرمة كلًّا من: (أضم، والخرمة، والقنفذة، والليث، والمويه، وتربة)؛ فيما تشمل في المدينة المنورة كلًّا من المهد وبدر؛ بينما في الرياض تشمل: (الأفلاج، والسليل، وعفيف، ووادي الدواسر).
وفي تنبيه آخر أفادت الهيئة بتعرض جازان وعسير والباحة لحالة من الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني الرؤية، تبدأ مع الحادية عشرة صباحًا وتنتهي مع السابعة مساء.
7 مناطق على خارطة تنبيهات #الإنذار_المبكر.. أمطار وأتربةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-08-05
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة والرياض ونجران وجازان وعسير والباحة، من حالات مناخية متفاوتة.
ولفتت الهيئة عبر النظام الآلي لـ#الإنذار_المبكر، إلى أن كلًّا من المدينة المنورة والرياض ومكة المكرمة ونجران، تشهد حالة من الرياح النشطة والأتربة المثارة مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.
وتبدأ الحالة بكل المناطق في التاسعة صباحًا؛ فيما تنتهي في الخامسة عصرًا بالمدينة ومكة والرابعة بالرياض ونجران.
وتشمل الحالة في مكة المكرمة كلًّا من: (أضم، والخرمة، والقنفذة، والليث، والمويه، وتربة)؛ فيما تشمل في المدينة المنورة كلًّا من المهد وبدر؛ بينما في الرياض تشمل: (الأفلاج، والسليل، وعفيف، ووادي الدواسر).
وفي تنبيه آخر أفادت الهيئة بتعرض جازان وعسير والباحة لحالة من الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني الرؤية، تبدأ مع الحادية عشرة صباحًا وتنتهي مع السابعة مساء.
05 أغسطس 2019 - 4 ذو الحجة 1440
08:42 AM
مصحوبة بتدنٍّ في الرؤية وتشمل عدة محافظات وتستمر حتى المساء
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة والرياض ونجران وجازان وعسير والباحة، من حالات مناخية متفاوتة.
ولفتت الهيئة عبر النظام الآلي لـ#الإنذار_المبكر، إلى أن كلًّا من المدينة المنورة والرياض ومكة المكرمة ونجران، تشهد حالة من الرياح النشطة والأتربة المثارة مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.
وتبدأ الحالة بكل المناطق في التاسعة صباحًا؛ فيما تنتهي في الخامسة عصرًا بالمدينة ومكة والرابعة بالرياض ونجران.
وتشمل الحالة في مكة المكرمة كلًّا من: (أضم، والخرمة، والقنفذة، والليث، والمويه، وتربة)؛ فيما تشمل في المدينة المنورة كلًّا من المهد وبدر؛ بينما في الرياض تشمل: (الأفلاج، والسليل، وعفيف، ووادي الدواسر).
وفي تنبيه آخر أفادت الهيئة بتعرض جازان وعسير والباحة لحالة من الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني الرؤية، تبدأ مع الحادية عشرة صباحًا وتنتهي مع السابعة مساء.
، 7 مناطق على خارطة تنبيهات #الإنذار_المبكر.. أمطار وأتربة ،
المصدر : الخليج 365
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