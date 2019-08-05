

أبوظبي 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واس

رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بالاتفاق على الوثيقة الدستورية في السودان والتوقيع عليها بالأحرف الأولى.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية أنّ التوقيع الذي جرى مؤخرًا على الإعلان الدستوري بين ممثلي المجلس العسكري وائتلاف المعارضة الرئيسي هو حجر الزاوية لتحقيق الشعب السوداني التقدّم والازدهار.

وأضاف البيان أن دولة الإمارات تجدّد التأكيد على دعمها للعملية السياسية في السودان وتحضّ جميع الأطراف السياسية والشعبية على التوحّد وتغليب المصلحة الوطنية كي يمضي السودان نحو الاستقرار.

// انتهى //

07:29ت م

0008





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سياسي / الإمارات ترحب بالاتفاق على الإعلان الدستوري في السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.